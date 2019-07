Naleven appverbod op de fiets valt zwaar: ‘Vijf-en-ne-gen-tig euro? Hou op hoor!’

,,Vijf-en-ne-gen-tig euro? Hou op hoor!” Iris van den Hurk (22) spreekt de lettergrepen met nadruk uit als ze het bedrag verneemt wat bij de boete voor het gebruik van een mobiele telefoon op de fiets hoort. Die nieuwe wet, waarmee bellen en appen op de fiets verboden wordt om de verkeersveiligheid te vergroten, ging maandag officieel in. ,,Oh ja, het is 1 juli vandaag, al die regeltjes in Nederland ook”, zegt Van den Hurk, die op weg van huis naar werk de Tilburgse Oude Markt passeert, mét telefoon in haar handen. ,,Ik wilde even een ander liedje aanzetten, appen doe ik eigenlijk nooit op de fiets.”