Nandi wint Op Zoek naar Maria, ‘We hebben nu elk treetje beklommen’

Presentator Frits Sissing sprak van een ‘close call’, maar de cijfers heeft Nandi nooit te horen gekregen. ,,Dat is maar goed ook, want dat is niet goed voor je hart. En je hebt er ook niks aan.” De grootschaligheid van het evenement (dat doorgaans 1,5 miljoen kijkers trok) dringt ook nog steeds niet echt tot Nandi door: ,,Je zit zo in een cocon met alleen die meiden en die crewleden. Toen ik vannacht thuiskwam maakte ik heel even de fout om op mijn telefoon te kijken. Toen zag ik hoe de boel ontploft was. Alleen de persoonlijke berichtjes al...”