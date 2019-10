Nationaal rapporteur mensenhandel komt naar Tilburg voor ‘Walk for Freedom’

TILBURG - Herman Bolhaar, de nationaal rapporteur mensenhandel en seksueel geweld tegen kinderen, loopt zondag 20 oktober in Tilburg mee tijdens de Walk for Freedom. Vanaf 14 uur vertrekken de deelnemers nabij horecazaak RAW aan de Burgemeester Brokxlaan. Ze lopen zwijgend een ronde door het centrum om aandacht te vragen voor slavernij en mensenhandel.

Tilburg is een van de zes Nederlandse steden die meedoen. Wereldwijd wordt de Walk for Freedom in honderden steden gehouden. Bolhaar komt op uitnodiging van de organisatoren van Walk for Freedom Tilburg de wandeling ‘openen’.

,,Ik spreek heel vaak burgemeesters en wethouders, en helaas hebben zij regelmatig nog niet het besef dat mensenhandel ook in hun stad voorkomt. In Tilburg is dat gelukkig wel zo. Dat ze niet alleen in het gemeentehuis ermee bezig zijn, maar dat er nog veel meer mensen iets willen doen tegen mensenhandel vind ik echt bijzonder. Daar wil ik bij zijn.”

Rapport mensenhandel

In mei verscheen een rapport van de hand van Bolhaar. Daarin concludeerde hij dat er in Nederland nauwelijks zicht is op mensenhandel en dat er maar weinig zaken voor de rechter komen en dat het slechts in de helft van de gevallen tot een veroordeling komt. ,,Mensenhandel kan een ver-van-je-bed-show lijken. Maar dat is het niet. Het komt overal voor, maar je ziet het pas als je het door hebt. Jaarlijks worden naar schatting 6250 mensen in Nederland slachtoffer van mensenhandel. Maar slecht 1 op de 5 is in beeld en krijgt hulp.”

Mensen de ogen openen

In Tilburg staat het onderwerp sinds mei extra op de agenda. Op verschillende manieren - onder andere met een tentoonstelling op het Pieter Vreedeplein en een congres - werd stilgestaan bij het thema. In samenwerking met Sterk Huis startte een campagne met een eigen site ‘ditisookmensenhandel.nl’, gericht op professionals, ouders en kinderen. Met als doel om de bewustwording te vergroten.