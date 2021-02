Natuur en Milieu stellig: ‘Zonnepark bij Tilburgseweg in Hilvarenbeek kan helemaal niet’

‘Veld vol spiegels of een blokken­doos’ is allebei een schrik­beeld voor restaurant De 2 Bourgon­diërs

27 januari HILVARENBEEK - Komt er nu een zonnepark of een bedrijventerrein aan de Tilburgseweg vlak achter restaurant De 2 Bourgondiërs in Hilvarenbeek? Er is veel onduidelijk over het gebied. Voor restauranthouder Arnoud Derks zijn alle twee de opties in elk geval een schrikbeeld. ,,Een veld vol spiegels of een blokkendoos: het is kiezen tussen twee kwaden voor ons.”