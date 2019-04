Natuurbrand woedt bij landgoed De Utrecht bij Esbeek

Tilburgse aannemer (55) gewond na politie­schot: ‘Man dreigde met mes na zakelijk conflict’

15:15 ARNHEM - De Tilburgse man (55) die gisteren in Arnhem is neergeschoten door de politie is een aannemer zijn die in een huis aan het werk was in Presikhaaf. De eigenaren zouden ontevreden zijn over het werk, zo weet een buurtbewoner.