Natuurmuseum Brabant vestigt record: met nog maand te gaan al 80.000 bezoekers in 2019

Het voorgaande bezoekersrecord van het Natuurmuseum Brabant stond op 75.472 en stamt uit 2017. Publiekstrekkers waren volgens het museum de OO-zone en BOS (Beleef Ontdek Samen). Ook de succesvolle expositie met grappige dierenfoto’s (de Comedy Wildlife Photography Awards) was een hit. Die is sinds kort terug in Tilburg .

Directeur Fiona Zachariasse reageert ‘best wel trots’ in een door het museum uitgegeven verklaring. ,,We zoeken continu naar de ideale mix van ‘lering en vermaak’: we willen tentoonstellingen maken over de natuur waar je op een toegankelijke manier iets van leert, maar die ook gewoon leuk zijn en waar je dingen kunt doen en uitproberen. Aan de cijfers te zien, hebben we een goede mix gevonden.”