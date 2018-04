Natuurorganisaties sturen brandbrief over helikoptervluchten boven natuurgebied

VIDEO Eerste ritje in de Virtuele Droomvlucht: 'Net alsof je naast elkaar zit'

12:21 KAATSHEUVEL - Nog nooit was Gerdy Zijlmans uit Kaatsheuvel in de Droomvlucht geweest. Dankzij de nieuwe virtuele attractie maakte zij donderdagochtend haar allereerste ritje. ,,Het is net alsof je naast elkaar zit."