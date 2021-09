Natuurorganisaties zetten de bijl in landgoedplan Leijvennen in Riel

Terreinbeheerder Jan van Gameren, die al sinds 1997 betrokken is bij natuurplan ’t Groene Bosch van onder meer de Tilburgse Waterleiding Maatschappij, is in het landgoedgebied al veel meer oude en bestaande natuur aanwezig dan de gemeente Goirle wil erkennen. Het plan van ontwikkelaar Ronald Leenders behelst onder meer de bouw van zes landhuizen in drie bouwclusters op de oostelijke oever van de Leij ter hoogte van Riel.

De bebouwing mag in totaal niet meer dan 9.000 kubieke meter bedragen. Het totale landgoed beslaat bijna 16 hectare waarvan iets minder dan acht hectare als nieuwe natuur is ingetekend op de bestemmingsplankaart. ,,Alleen klopt het rekensommetje niet", zei tegenstander Van Gameren tijdens de rechtszaak in Den Haag. ,,Van de percelen die als landbouwgrond zijn aangemerkt, is een groot deel al jaren natuur. Al in 1997 hebben we natuurplan ’t Groene Bosch ontwikkelt. Veel gronden in dit gebied maken al jaren deel uit van de groene natuurzone. Om dan te beweren dat er ruim 7,5 hectare nieuwe natuur wordt aangelegd, is onzinnig.”