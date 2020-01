Natuurvereniging tegen gemeente: ‘Treed op tegen illegale biomassacentrale in Rijen’

Twee hennepkwe­ke­rij­en opgerold in Tilburg: meer dan 900 planten in beslag genomen

14:48 TILBURG - Aan de hand van twee anonieme meldingen hebben agenten in Tilburg donderdag twee hennepkwekerijen opgerold. Meer dan 900 planten en 12,5 kilo droge hennep is in beslag genomen en vernietigd.