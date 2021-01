Nauwelijks stopcontacten in nieuw Cambreur College, dat bespaart stroom: ‘Telefoon of laptop opladen kan thuis’

Wegvallen kroegtij­ger en vliegreizi­ger heeft Tilburgse taxiwereld hard geraakt: ‘Ik hoop dat we het uitzingen’

28 januari TILBURG - Geen ritjes meer naar luchthavens, hotels of voor de horecabezoekers. Een deel van het werk in de taxiwereld is weggevaagd. Taxibedrijven in de regio moeten auto’s laten staan. Toch ziet Bert Korthout, eigenaar van de grootste taxivloot in de regio, de toekomst niet somber in.