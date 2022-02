Nazi-spullen te koop vanuit Tilburg, gemeente kan niet ingrijpen

Tilburg onderzoekt twee ‘na­zi-webshops’: ‘Verdienen aan leed van anderen is moreel verwerpe­lijk’

TILBURG - De Tilburgse burgemeester Theo Weterings onderzoekt momenteel of twee webshops met spullen uit de Tweede Wereldoorlog voldoen aan alle eisen, laat een woordvoerder weten. In de twee Tilburgse webshops zijn ook veel spullen te koop uit Nazi-Duitsland, zoals kleding, helmen en dolken. Of dat strafbaar is, is een grijs gebied.

17 september