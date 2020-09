Nazomer, toch gooit Tilburgs restaurant alvast kerstlijst open: ‘Ik verwacht dat het nu nog sneller gaat’

Nu, met corona, verwacht Tim Wijdemans van La Nouvelle Auberge al helemaal een wedren op de plaatsen. ,,Met de huidige richtlijnen kun je Kerst niet zoals vroeger met heel veel mensen thuis vieren (volgens het RIVM mag je maximaal zes gasten ontvangen). Tegelijkertijd hebben we in ons restaurant vanwege de anderhalvemeter-regel minder couverts dan normaal. Je kan dan op je vingers natellen dat de vraag groter is dan het aanbod.”



Minder plaatsen op een toch al overvraagde markt, dat wordt wat. Bij Auberge hebben ze zelf daarom de vaste kerstgasten benaderd of ze een plaats willen. Daar kwam al 70 keer ‘ja’ op. ,,En nu is de kerstreserveringslijst open.”



Wijdemans verwacht dat het dit jaar een aparte Kerst wordt. ,,Zelf hebben we er ook maar een vierde kerstdag aan gekoppeld, op zondag 27 december. Volgens mij mogen we onszelf in dit bizarre jaar best een extra dagje feest gunnen.”