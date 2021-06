Nee, ze zijn niet gek. Bij restaurant Waanzinning praten ze gewoon over psychische problemen: ‘Zo neem je het taboe weg’

De zomer in volle glorie buiten, binnen in het Tilburgse restaurant zitten vier mensen aan tafel voor een interview over het reilen en zeilen van Waanzinnig, waar mensen met een psychiatrisch of psychisch probleem werken. Dan vraag je je ongewild toch af: maar wie dan?



Sander is er te vlot voor, die is vanaf minuut één gevat. Goed, hij heeft ietwat scheef gelaat, maar soit: hier zit duidelijk een volleerd horecaman, in zijn element met de heropening. ,,Het begint op gang te komen”, klinkt het. ,,Langzaamaan hoor, maar zowel binnen als buiten zit het alweer lekker vol.” Ook aan tafel: Maartje, Katelijn en Rafke. Naast die laatste ligt hulphond Dex. En Rafke oogt als een doodnormale twintiger.



En dat is dus het probleem met vooroordelen, je kijkt meteen anders.



,,Heel vreemd is het niet”, zegt Katelijn Ardts, leerwerk-coach van RIBW Brabant, de organisatie van waaruit Waanzinnig wordt gerund. ,,Ik merk in mijn eigen omgeving dat er een taboe op rust. Mensen reageren met ‘oh heftig’ als ik vertel dat ik in de psychiatrie werk. Of dat ze dan aan een werkplaats denken. Maar het is niet heftig, onze deelnemers hebben problemen die jij en ik ook kunnen hebben. Maar dan uitvergroot.”