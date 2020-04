Negen bedrijven vestigen zich in Vormenrijk, ‘Nieuwe business hotspot van Tilburg’

Vormenrijk is het nieuw wijkje op de voormalige plek van de Vormenfabriek, dat vorig jaar werd opgeleverd. Naast zo’n 130 woningen voor starters en kleine huishoudens, is er aan de kant van de Hart van Brabantlaan zo’n 1.400 vierkante meter bedrijfsruimte. Die is met de komst van de negen bedrijven bijna helemaal ingevuld. Er zijn nog enkele werkplekken beschikbaar.

Hotspot

Volledig scherm Vier van de betrokkenen proosten in het Spoorpark op Vormenrijk. Vlnr. Bartton Langens (Lavertuur), Jark Schepens (Van de Ven Bouw), Maurice Holtackers en Leonard Bijlsma (VDT Advocaten). © VDT Advocaten De negen bedrijven die zich in Vormenrijk gaan vestigen zijn VDT Advocaten, Legent, HalloLex, OWN Projects, Lavertuur Planontwikkeling, CTB Bouw, Alpin Rentals, Haans Lifestyle en Buro 013. Initiatiefnemer van de samenwerking was advocatenbureau VDT, dat na 25 jaar op bedrijventerrein Loven een nieuwe locatie zocht.



,,Wij geloven bij VDT heel erg in een moderne vorm van advocatuur”, vertelt advocaat Maurice Holtackers. ,,Wij willen niet alleen maar brandjes blussen maar ondernemers ook aan de voorkant helpen. Wij denken voortaan meer in producten. Onze huidige locatie op Loven past daar niet meer goed bij.”

Open ontmoetingsruimte

In 2016 vroeg VDT vastgoedonderneming Lavertuur om mee te zoeken naar een geschikte nieuwe plek. Toen Vormenrijk in beeld kwam raakt Lavertuur zelf ook enthousiast en al snel volgden er meer bedrijven die dit concept mee wilden uitrollen. In de commerciële plint aan de kant van de Hart van Brabantlaan willen de negen bedrijven nu een nieuwe Tilburgse ‘business hotspot’ creëren.