Negen bibliotheken in en rond Tilburg openen maandag weer

TILBURG - Negen van de vijftien vestigingen van Bibliotheek Midden-Brabant gaan maandag weer open. Maar vooralsnog uitsluitend voor uitlenen en inleveren, en veelal slechts na de middag. Alleen de bieb in de LocHal in Tilburg is om 9 uur weer geopend.

De deur gaat op 11 mei verder van het slot in de bibliotheken van Goirle, Oisterwijk, Waalwijk, Kaatsheuvel, Loon op Zand en Udenhout en in de Tilburgse vestigingen Heyhoef en Wagnerplein. De openingstijden verschillen en zijn per bieb op de website te zien.

Voor bezoekers van de zes andere biebs is het nog even wachten. Het gaat dan om die in Hilvarenbeek, Moergestel, Berkel-Enschot, Sprang-Capelle en Waspik en in de Tilburgse wijk 't Zand.