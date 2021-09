Negen nieuwe struikelstenen voor Joodse Tilburgers: ‘Het komt hard aan, verhalen die zo dichtbij komen’

Drukker werd geboren in Steenwijk, was onderwijzer en wonend in Tilburg. Omdat vanaf 1 september 1941 Joodse leerlingen niet meer werden toegelaten tot openbare of bijzondere scholen kwamen er voor hen speciale scholen. Hij geeft er vanaf 10 december 1941 les en wordt later hoofd van de school die was gevestigd in het Sint Elisabethgebouw aan de Antoniusstraat.



Vanwege zijn functie - hoofd van de Joodse school in Tilburg en ‘onderwijzer van bijstand’ in Breda - beschikte Drukker over een ‘Sperre’ (voorlopige vrijstelling van deportatie). Op 9 april 1943 zit Drukker samen met zijn vrouw Roza bij de laatste groep nog in Tilburg verblijvende Joden die worden weggevoerd naar Vught. Op 8 juni 1943 kwamen ze in Westerbork aan en nog diezelfde dag zijn ze op transport gesteld naar Sobibor. Drie dagen later, op 11 juni, worden Levie Drukker en Roza Drukker-Pels bij aankomst vermoord.