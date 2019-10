Negenhonderd rode pepers en toch gelukkig: ‘In Brussel promoten ze dit soort tuinen’

Natuurlijk waren er tegenslagen, maar in een paar maanden tijd heeft de stadstuin al 43 kilo opgeleverd. Bus haalt nog wel eens een zak aardappelen of uien - al gaat hij die ook poten - verder eet hij alles vers. ,,Iedereen zou dit kunnen. Het kan veel efficiënter en kleiner. En de zaadjes haal je gewoon bij de Lidl.”



Omdat de grond in de Spoorzone vroeger vervuild was, staan de meeste planten in bakken met aarde. ,,Voor de koolsoorten, kruiden, wortel- en bladgroenten is het nodig. Peulvruchten kunnen wel in vervuilde grond staan.”



Of Bus een wereldverbeteraar is? ,,Nee, het geeft mij heel veel voldoening om dichter bij mijn voedsel te staan. Het wordt op de meest gekke manieren geïmporteerd en gekweekt, met pesticiden noem maar op. Ik ben er minder door gaan verspillen, er zit toch moeite in. En ik heb geen groenafval meer, dat gaat allemaal de compostbak in. Wereldverbetering is het niet, maar ik heb zo wel mijn eigen paradijsje gecreëerd. Ik verander wat ik zelf kan veranderen en laat hier mensen van mee genieten.”