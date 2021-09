Nemerlaer zit boordevol verhalen: te zien in langverwachte documentaire

Oisterwijk in Beeld kan niet genoeg van de natuur krijgen: tweede film in de maak

17 september OISTERWIJK - Parel in 't Groen krijgt een vervolg. Oisterwijk in Beeld laat weten dat een tweede versie van de natuurfilm in de maak is. Een eerste indruk, met macrobeelden van Els Oomis, staat al op YouTube.