Nergens is nog zoveel ruimte vrij voor groene daken als in Tilburg

Literatuur of niet? Karin Quint maakt het niet uit. ‘Als mensen maar meer gaan lezen’

10 augustus TILBURG - Chicklit, feelgood of gewoon een prettig leesbare roman. Voor Karin Quint uit Tilburg is het om het even in welk genre haar debuutroman Het Koetshuis wordt geplaatst. ,,Het draait voor mij om de liefde voor het lezen, om dat ook over te brengen op anderen.” En dat gaat haar goed af. De tweede druk van het boek is al een feit.