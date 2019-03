Net als hun prijswinnend water zijn Tilburgers overwegend aangenaam, mild en licht-zuur

Jonge fietser berooft vrouw van portemon­nee tijdens gesprek met bekende in Kaatsheu­vel

8:34 KAATSHEUVEL - Een vrouw (53) uit Kaatsheuvel is vrijdagmiddag door een jongeman op een fiets beroofd van haar portemonnee. Dat gebeurde op de Contrefort in haar thuisgemeente. De dader kon ontkomen, de politie is naar hem op zoek.