Net geopend, weer aan de ketting: De Ferry ligt stil

Ach ja. De gemeente en maritieme ondernemingen: een gelukkig huwelijk is het vooralsnog niet echt. De Piushaven bloeide prachtig op, maar de twee gemeentelijke vaartuigen - Love Boat en het pontje De Ferry - zorgen voor deining. De Love Boat lag er een tijd als ‘op hol geslagen discoboot bij’ en is voor sommige omwonenden nog steeds een doorn in het oog.



Het pontje leverde ook hoofdpijn op, het zou er eigenlijk begin 2018 al liggen. Eerst was de gemeente van plan om het pontje in het verlengde van de Twentestraat neer te leggen. Maar met die locatie werd geschipperd, waarna er onvrede ontstond in de buurt. ‘Een miscommunicatie’, aldus de gemeente. Wethouder Berend de Vries besloot het hele proces opnieuw besloot te doen. Daarom ligt het pontje nu in het verlengde van de Veluwestraat. Vooralsnog even stil dus.