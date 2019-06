Netherlands Death Fest van Tilburg naar Eindhoven

TILBURG/EINDHOVEN - Muziekfestival Netherlands Death Fest verhuist van 013 in Tilburg naar poppodium Effenaar in Eindhoven. Dat heeft de Amerikaanse organisatie besloten. Het festival was vier jaar thuis in Tilburg, maar dit jaar was het evenement niet uitverkocht. Het festival met extreme metal was vier edities thuis in 013.

In het verleden was in 013 het Neurotic Death Fest. Toen dat evenement stopte sprong Netherlands Death Fest in het gat. Het was geen voortzetting, maar een satellietfestival van het Amerikaanse Maryland Death Fest. 013 had geen bemoeienis met het programma, maar verhuurde slecht de zalen.

Dit jaar was er heibel over een optreden van de omstreden Poolse band Mgla. De frontman zou in het verleden nazi-sympathieën hebben geuit. Na onderzoek bleek er onvoldoende reden om het optreden te cancelen.

De grote zaal van de Effenaar biedt plaats aan 1.300 bezoekers, 013 kan 3.000 bezoekers aan in de grote zaal. Die bleek soms te groot dit jaar. Bovendien waren in 013 dit voorjaar twee festivals in een korte periode: het veel grotere Roadburn en Netherlands Death Fest.