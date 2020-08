Netjes betaald, maar toch een parkeerboete in centrum Tilburg na foute informatie in app

video Jong gezin schrikt zich kapot als auto huis ramt na achtervol­ging in Tilburg: ‘Had hij mijn auto maar geraakt’

7:38 TILBURG - Een auto is vrijdagochtend na een wilde achtervolging met de politie gecrasht tegen twee huizen op de Kijkduinlaan in Tilburg. De vier inzittenden, waarvan een gewond, zijn aangehouden. In de straat is het een ravage, de geschrokken bewoners hebben hun huis moeten verlaten.