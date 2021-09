Neurochirurg Guus Beute zwaait af: een terugblik op het loodschort, de brommer en de dood

Guus Beute neemt plaats aan de tafel en begint meteen te doceren over de straling van het Gamma Knife (zijn verdienste, waarover later meer). ,,Een röntgenapparaat dat in een ruimte staat te stralen is helemaal niet gevaarlijk, totdat er een patiënt in ligt. Straling is een bundel en die gaat het lichaam in, waardoor strooistraling ontstaat vanuit dat lichaam. Die gaat alle kanten op en dan wordt het pas gevaarlijk. Daarom draagt de dokter een loodschort maar heeft het geen zin om de patiënt er eentje aan te doen. Want de patiënt ís de oorzaak van de straling.”