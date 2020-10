Neushoornjong Ravy mag voor het eerst buitenspelen in de Beekse Bergen

Vere Domi in Goirle: thuis voor ouderen met dementie of Parkinson

26 oktober GOIRLE - Een thuis voor ouderen met dementie of Parkinson. Dat is het nieuwe Vere Domi aan de Poppelseweg in Goirle. In november gaat deze plek voor vijf ouderen open. In de woning kunnen ouderen hun ritme, interesses en dagindeling behouden, zo luidt de doelstelling