Niemand anders in de winkel: hoe corona ook in Oisterwijk tot ‘personal shopping’ leidt

Twee mannen proberen midden in de nacht auto te stelen in Oisterwijk, maar worden betrapt

11:55 OISTERWIJK - Een 19-jarige man uit Oisterwijk en een 20-jarige Tilburger zijn in de nacht van maandag op dinsdag aangehouden op verdenking van een auto-inbraak. Kort voor de aanhouding is er in een auto ingebroken op de Jan van Eijckstraat in Oisterwijk.