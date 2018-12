Niemand die weet hoe Skippy, excentrieke Tilburger, in het kanaal belandde

Sinds woensdag missen ze hem. Zijn fiets, mobieltje en geluidsbox werden 's ochtends naast het bankje bij het kanaal aangetroffen door zijn huisgenoot. ,,Waarom zijn ze nu pas naar hem gaan zoeken?", vraagt Alie zich af. De politiewoordvoerder kan antwoord op die vraag geven: ,,Donderdagavond werd bij ons pas bekend dat hij vermist was. Vrijdag hebben we met zijn vrienden gesproken en het café waar hij nog was geweest ook bezocht. Voor het inzetten van speurhonden was al te veel tijd verstreken, maar op zaterdag zijn we dus al met de boot naar hem gaan zoeken.”

‘Skippy Hellman’, zoals Facebook hem kent, woonde samen met een Poolse maat en wat poezen in een krakerspand aan de Merwedestraat. Op een steenworp afstand moet Skippy na een avondje uit in ‘Tilburg city’ nog wat zijn gaan chillen bij het kanaal.

‘Suïcide? Kan niet’

Hoe is hij in het water beland? ,,Daar komen we alleen met een ouijabord achter", haalt Alie haar schouders op. Suïcide, daar kunnen ook andere vrienden zich niets bij voorstellen. Als iemand lol in het leven had, dan was het Skippy wel. Onder invloed het evenwicht aan de waterrand verloren? ,,Krijgen we dat verhaal weer", zucht Alie. ,,Ik hoor het ze zal zeggen: ‘Zeker weer zo'n kraker die onder de drugs zat’.”

Van het leven maakte Skippy kunst, zeggen zijn vrienden. Levi van Huygevoort was een culturele maat van hem. ‘Skip jonge. Ik ga je missen', postte Van Huygevoort op zijn Facebook. ‘Voor altijd mijn freakpartner in crime. Play it fucking loud, motherfucker x.’ Deze muziek van Ministry hoort bij die oproep.

Skippy was een Belg, geboren in Arendonk, maar in Tilburg voelde hij zich al jaren thuis. In een kroeg als de Little Devil was 'de Skip’ met zijn donkere hoed en leren jack een geziene gast. Decoratief gehangen met doodskoppen grijnsde hij naar het leven. Humor van het groffe soort was zijn handelsmerk. Maar wat hem in de nacht van dinsdag op woensdag is overkomen, dat zijn geen grappen.

De politiewoordvoerder laat om 15.30 uur weten dat het lichaam van de drenkeling uit het Wilhelminakanaal hoogstwaarschijnlijk dat van de 49-jarige Tilburger is naar wie gezocht werd.

Volledig scherm Vrienden wachten achter het afzetlint op het nieuws dat Skippy uit het Wilhelminakanaal is gehaald. © Tom Tacken/BD