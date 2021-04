Niemand gelooft de oplichter meer: ‘Maar toch geen celstraf’

Jan B. werd geboren in Turnhout, maar woont in Baarle-Nassau. Hij heeft een enorm strafblad. ,,Heel indrukwekkend’’, humde de rechter. ,,Veertig pagina’s met een gigantische lijst aan vermogensdelicten en verkeersfeiten. Het begint in 1995 en gaat door tot nu.’’ Maar wat B. betreft stopt het nu, probeerde hij iedereen in de rechtbank in Breda wijs te maken. Hij is nu na jaren in de bajes vijf weken vrij. Hij heeft een huis gevonden, werk en hij ondergaat een opgelegde behandeling voor zijn antisociale persoonlijkheidsstoornis.