Niemand wil een haan, dus worden er elk jaar 45 miljoen hanen gedood

Ga je nu naar de Efteling? Let op: ruim een uur vertraging voor ingang

11:52 KAATSHEUVEL - Het blijft een gok. Wanneer ga je naar de Efteling zonder dat je eindeloos in de rij hoeft te staan? Doordeweeks, in het weekend, op een vakantiedag? Of juist wanneer het hard regent en je daarmee hoopt dat de meeste mensen toch lekker thuisblijven?