Niemand zal meer zeggen: ‘Goh, is er een ziekenhuis in Tilburg?’

‘We hadden dagen met 18 crematies, en toch moest elk afscheid troostvol zijn’

4 september TILBURG - In de Hooggaatie, met weidse blik over de stad, praat het Brabants Dagblad deze week met stad- en streekgenoten over de invloed van corona op hun leven. Met vandaag Mariëlle van den Heuvel, directeur van crematorium Tilburg en omstreken. ,,Het was oplossen, oplossen, oplossen.”