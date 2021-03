Niet alleen maar ‘klagen’, bewoners dwaalgebied komen zelf met alternatieve locatie voor fietsenstalling

Een verrassende wending in het fietsenstalling-dilemma van het dwaalgebied. De gemeente gaat een alternatieve locatie onderzoeken: Schouwburgring 135, schuin tegenover het Radiopleintje.



De bewoners van de Langestraat en de Korte Tuinstraat droegen die plek zelf aan, nadat ze protesteerden tegen een stalling in hun woonwijk.



,,Het proces begon met valse start, nu zijn we wel goed in gesprek met de gemeente”, zegt bewoner Ralf Vermeer. Op maandag in de namiddag zit hij met de raadsleden in een virtuele sessie. Die is op de rol gezet door LST, lokaal Tilburg en PvdA over de nieuwe fietsenstalling van de stad.



Het stadsbestuur wil een nieuwe stalling in het dwaalgebied, heeft daar de Langestraat voor op het oog. ,,Dat leidt tot overlast, dan wordt uitgaanspubliek de woonwijk ingetrokken”, vertolkt Vermeer de zorgen van de bewoners. Ook verwachten ze veel meer fietsers in de straat. ,,Onveilig omdat er kinderen spelen.”