Niet de eerste taxi? Tilburger krijgt klappen van chauffeur

Ook Jacobs (GroenLinks, mobiliteit) toonde zich niet verbaasd. ,,De meeste chauffeurs zijn van goed wil, maar er zitten nog steeds een aantal rotte appels in de mand.” Tilburg voerde in juli het taxikeurmerk in, juist om dit soort misstanden tegen te gaan. Sindsdien is het toezicht sterk geïntensiveerd, aldus Jacobs. ,,Stadstoezicht heeft 180 controles uitgevoerd, er zijn vijf boetes en vier waarschuwingen uitgedeeld. Er is ook gewerkt met mysteryguests, maar dat onderzoek loopt nog. Benieuwd wat daaruit komt.”