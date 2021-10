Niet de hoofdprijs, maar wel Europees goud voor dorpscoöperatie Esbeek

ESBEEK - De dorpscoöperatie Esbeek heeft een gouden onderscheiding gekregen in de strijd om de Europese Dorpsvernieuwingsprijs. De hoofdprijs is voor Hofheimer Land in het Duitse Beieren. Dat is een samenwerkingsverband tussen zeven gemeenten.

In totaal hebben 26 initiatieven voor dorpsvernieuwing meegedaan aan de Europese wedstrijd die officieel Europäischer Dorferneuerungspreis 2020 heet. Van die deelnemers hebben er acht een gouden onderscheiding gekregen, waaronder dus Esbeek. ,,Het is misschien niet de hoofdprijs, maar zo voelt het wat mij betreft wel. Als je kijkt naar de andere inzendingen dan zijn dat allemaal initiatieven van overheden. Dit komt echt van onderop, vanuit de gemeenschap zelf. Het is een erkenning voor alle mensen die zich hiervoor ingezet hebben", vindt een trotse burgemeester Evert Weys.

Quote Wij zijn zeer vereerd met dit goud. Voor ons is het een aanmoedi­ging om nog meer mooie dingen te doen Piet Verhoeven, Voorzitter dorpscoöperatie Esbeek

Het is ook wat Piet Verhoeven, voorzitter van de dorpscoöperatie, is opgevallen. Dat Esbeek als enige burgerinitiatief goud heeft gekregen. ,,Eigenlijk hebben we het over verschillende grootheden. De andere initiatieven gaan uit van grote gemeenten, met grote ontwikkelingsprogramma's. Burgerinitiatieven zijn nog niet echt bekend in de rest van Europa, blijkt wel. Daarom zijn wij zeer vereerd met dit goud. Voor ons is het een aanmoediging om nog meer mooie dingen te doen.”

Weys gaat in mei volgend jaar als Delegationsleiter mee naar het Oostenrijkse plaatsje Hinterstoder. Daar is de prijsuitreiking. Het is wat de burgemeester van Hilvarenbeek betreft niet alleen om inspiratie op te doen. ,,Esbeek heeft de Nederlandse prijs voor dorpsvernieuwing al gewonnen, maar het dorp is ook een voorbeeld voor Europa. Hoe je als kleine kern je eigen toekomst in de hand kunt houden. Het gaat niet om een mooi project draaien, het gaat bij de Europese prijs ook om bestendigheid. Daar is Esbeek echt een voorloper in.”

Verbeteren van de leefbaarheid

Esbeek heeft al sinds 2007 ervaring met een dorpscoöperatie. Toen hebben dorpsbewoners samen café het Schuttershof gekocht om te voorkomen dat het laatste café uit het dorp zou verdwijnen. Daarna zijn er allerlei initiatieven geweest om de leefbaarheid te verbeteren zoals het inrichten van een wandelroute met de kunst van Andreas Schotel die centraal staat.

,,De coöperatie is constant bezig", weet Weys. ,,Het initiatief komt vanuit de vrijwilligers van de coöperatie en de gemeente wordt daarbij betrokken als dat nodig is. Het ligt heel erg in de samenwerking. Dat maakt dat je met elkaar de toekomst kunt maken.”

Volledig scherm Corné Smolders (L) en Han Bolijn hangen een spandoek op aan de gevel van Schuttershof waarop staat aangegeven dat Esbeek meedingt met de Europese prijs. © Pix4Profs/René Schotanus