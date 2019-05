Niet hip, wél fris, bruin en bourgondisch: De Vos en De Craen open

Dat Leander en Marjolein De Vos en De Craen runnen, betekent allerminst het einde van RAW. Zij wordt het gezicht van de nieuwe loot, hij blijft de man van RAW. De twee zagen in het vrijkomen van café Hoegaarden vooral een kans. Ze willen leven naar de locatie brengen: ,,Vanavond treedt er een bandje op, iedere vrijdagavond is er livemuziek. En dat willen we verder uitbreiden.”



De naam past goed bij de gemoedelijke uitstraling. De Vos en De Craen was vroeger de naam van de op een na oudste herberg van Tilburg. Die stond in 1506 op de hoek Heuvel/Piusplein. Met ‘Craen’ wordt de kraanvogel bedoeld, die doorging voor een symbool van waakzaamheid. Er is nog een oudere herberg, maar die heette In den Herdt of ’t Hert. Maar goed: ‘laten we biertje bij De Vos drinken bekt lekkerder dan bij ‘t Hert.’