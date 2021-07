Niet langer verboden om na sluitingstijd door Tilburgse winkelstraten te fietsen: ‘Wel zo logisch’

Wat mag ik als fietser in het stadshart nu wel en wat niet? Het is voor nogal wat mensen verwarrend.



De binnenstad is van 11.00 uur in de ochtend tot 06.00 uur de daaropvolgende ochtend een voetgangersgebied, dan mag er niet gefietst worden. Zo staat het ook op de borden rond de winkelstraten, maar het wordt nogal eens geïnterpreteerd van ‘11 tot 18 uur’.



De gemeente wil nu meer duidelijkheid scheppen voor zowel voetgangers als fietsers. Het hele gebied is voortaan voetgangersgebied, met daarin een aantal uitzonderingen. Het wordt toegestaan om na sluiting van de winkels te fietsen in de winkelstraten.



‘In de praktijk gebeurt dit al en gaat dit prima’, stelt het college van B en W.