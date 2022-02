Niet meer bloedverziekend heet in de zomer, zonder regen die door het dak klatert: nieuwe Hall of Fame (met skatepark) moet fonkelen

Tja. Dat de Hall of Fame-hallen ooit een monumentale status zouden krijgen, hadden de mannen die er vroeger werkten niet kunnen bevroeden. Was er een deur nodig? Dan sloegen ze of zaagden ze een stuk uit de muur. De panden van de vroegere wagenmakerij hoefden niet mooi te zijn, maar functioneel. En dus barst het van de provisorische ingrepen en oplossingen.



Ga er dan in 2022 maar aan staan om de panden uit 1868 op te knappen zonder de monumentale status - die er inmiddels op ligt - aan te tasten. ,,Was de deur jaren later niet meer nodig, werd het gat gedicht met stenen die niet exact hetzelfde waren als de rest van het pand”, vertelt Ruud Maas, de projectleider van Van de Ven Bouw en Ontwikkeling. ,,Het was niet belangrijk dat het pand er hetzelfde uit bleef zien, maar nu is het een monument en vinden we dat wel.”