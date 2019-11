Niet met een geweer naar agenten zwaaien, ook al is het kapot

TILBURG/BREDA - De luchtbuks was niet geladen en het ding was defect. Neemt niet weg dat de drie agenten die de loop door een voordeur van een Tilburgse woning zagen zwaaien, zich rot zijn geschrokken.

Van diefstallen tot mishandelingen, de rechter buigt zich dagelijks over tal van zaken. Onze rechtbankverslaggever belicht elke week één bijzondere zaak.

De 37-jarige D.V. bekende dat hij een van de agenten heeft uitgescholden voor hoer en met een tang naar de politiewagen heeft gegooid. ,,Ik ben een beetje erg uit mijn slof geschoten. Ik heb meerdere malen mijn excuus aangeboden", zegt de verdachte tegen de politierechter.

Sinds het incident met het zwaaiende wapen zit V. al vast. Dat is nu 104 dagen. Een tijd waarin de Tilburger 'genoeg na heeft kunnen denken', zo vertelt hij politierechter Goossens in Breda.

‘Vol inbrekers in de gevangenis’

Echt fijn vindt hij het niet in de penitentiaire inrichting. ,,Het zit vol inbrekers in Grave. En ze hebben bij ons in de zaak al wel vijftien keer ingebroken", licht hij toe.

Samen met zijn broers werkt V. in het familiebedrijf en daar is hij overspannen geraakt, denkt de verdachte zelf. Hij weigerde in juli de deur open te maken voor zijn moeder want hij wilde rust. De moeder dacht dat haar zoon zo depressief was, dat hij een einde aan zijn leven wilde maken. Daarop belde ze de politie.

,,Die gaat daar naartoe om hulp te verlenen. Als ze proberen het huis te bereiken, wordt een ruitje kapot getikt en steekt daar de loop van een geweer uit", citeert de rechter uit het dossier.

De verdachte roept dan nog zoiets als: 'schiet me maar dood' en de hectiek is compleet. ,,Ik heb wel dreigende dingen geroepen", erkent V. ,,Ik was zo boos dat ze mijn poort hadden gesloopt. Ik heb erg veel spijt nu."

Zaak wat proberen af te zwakken

C. de Pagter, officier van justitie, meent dat de verdachte de zaak ter zitting wat probeert af te zwakken. ,,Dit is geweld tegen politieagenten. Vandaar dat ik een hogere straf eis: vier maanden cel.” Een erg grove eis, aldus raadsvrouwe Assouiki die vrijspraak wil. ,,Dit is incidenteel geëscaleerd. Voor recidive valt niet te vrezen."