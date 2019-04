Niet op kaft oordelen: blind date met boek in Tilburg

De rituelen rond de boekentafel zijn niet veel anders dan op een reguliere boekenmarkt. Je herkent de verschillende types onder de kopers. De bedachtzamen, die lang met één boekje rond de kraam drentelen, na veel wikken en wegen er eentje bij pakken, dat weer terugleggen en uiteindelijk weer dat ene boekje afrekenen. En je hebt de stapelaars. Er is echter op deze woensdagmiddag rond de grote houten tafel in de LocHal één groot verschil: de boeken zijn verpakt in pakpapier. Blind date with a book heet de boekenmarkt, een initiatief van het Unicef Student Team van Tilburg University.