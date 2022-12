Niet opladen, maar accu’s ruilen: nieuw Chinees automerk opent in Tilburg eerste ‘swap station’

met video Illegaal vuurwerk in beslag genomen in grensge­bied bij Alphen en Baar­le-Nas­sau

ALPHEN/BAARLE-NASSAU - De politie heeft zaterdag bij een controle in meerdere auto’s illegaal vuurwerk gevonden. In Alphen en Baarle-Nassau bleken de betrapte automobilisten het vuurwerk vanuit België in te voeren. Agenten controleerden vanaf de ochtend tot het begin van de middag.

