Niet zomaar een politieman zwaait af: ‘Vijand van de boef en vriend van de olifant’

Eerst maar even die toiletpot, hoe zit dat? Marinus van Deudekom (63) krijgt pretoogjes als hij er over vertelt. Het moet in de zomer van 2008 of 2009 zijn geweest. De Tilburger is als brigadier van het joint hit team voor grensoverschrijdende criminaliteit anderhalve maand gestationeerd in Parijs. Hij spreekt goed Frans en staat er de lokale politie bij. Enerzijds voor het serieuze werk, anderzijds als vraagbaak voor de vele Nederlandse toeristen die er rondlopen.