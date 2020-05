‘Niets is zo eenzaam als een coronacafé’, zingt de Taxi Naar Poppel vanuit Moergestel

De clip die bij het lied hoort werd opgenomen in het uitgestorven café De Veerkes, de kroeg van Marc Rijnen, die vorige maand nog landelijk opzien baarde met zijn dronepilsje . Rijnen figureert ook in de clip, werkeloos leunend op zijn tap.

Niet zomaar een lolletje

‘Coronacafé’ is niet zomaar een lolletje, maakt Stephan van der Aa duidelijk: ..Cafés hebben een invloed op het sociale leven in Brabant, waar driekwart van Nederland zich niks bij kan voorstellen. Kasteleins hebben het niet makkelijk deze tijd. Ze staan alleen in hun café. Dat is eenzaam.”

Taxi Naar Poppel speelt covers in de sfeer van folk, rock en blues. ,,Maar we houden ook van het Nederlandse woord en verlangen naar eigen muziek.”

Mieke Pap

Achter de bandnaam gaat een mooi verhaal schuil. ,,Taxi Naar Poppel vertelt letterlijk het verhaal van een 95-jarige bewoner van zorgcentrum Stanislaus hier in Moergestel. Hij is er met zijn vrouw komen wonen. Na haar overlijden blijft hij achter als een van de weinige kwieke personen tussen de rest. Maar elke zondag laat hij een taxi voor rijden en die brengt hem over de grens naar Poppel, voor een paar pintjes bij Mieke Pap. Die verbeelding is onze inspiratie.”

Mieke Pap kon horen, zien, zwijgen en bootje varen

Mieke Pap, dé kasteleinse van Poppel, is gisteren begraven. Het geheim achter haar kroeg: ‘Hier zijn we allemaal één.’

Tom Tacken

Brabants Dagblad, 4 november 2004\

,,Ik was dorstig en gij hebt Mij te drinken gegeven...’

Het is in het evangelie van Mattheüs waar de pastoor van Poppel de tekst heeft gevonden die past bij de uitvaart van Maria Raeymaekers, de legendarische kasteleinse van het grensdorp.

Ze liep de deur van zijn kerk niet plat, zegt meneer pastoor, maar wie tapt, die kan óók in de geest van Jezus handelen: ,,Iemand zei me: bij Mieke Pap leek de cafétoog op een biechtstoel. En als ze een pintje uithebben, praten ze nu eenmaal ook gemakkelijker.’

Volledig scherm Stamgasten van 'Bij Mitje', beter bekend als 'Mieke Pap', dat ook veel Brabanders naar Poppel trekt. © John Schouten / PVE (archief)

Het kerkje van Poppel is deze woensdagochtend afgeladen vol. Rechts vooraan zitten de leden van het Sebastiaansgilde: de mannen in blauwe kielen, de vrouwen met kanten mutsen op. Mieke was tot de dag van haar overlijden, 84 jaar oud, een van hen.

De muzikanten van de Koninklijke Fanfare De Verenigde Vrienden zetten in als meneer pastoor de kist van hun ere-voorzitster besprenkelt. Wijwater op blaasmuziek, het gaat vandaag even goed samen als kerk en kroeg.

,,Druk hè”, klinkt vanuit de rij die schuifelend optrekt voor de laatste eer. Het kerkhof is, de dag na Allerzielen, een bloemenzee. Voorop gaat Miekes man Karel, de Chad voor hun stamgasten. In zijn rolstoel vecht hij, samen met dochter Maike en kleindochter Annemie, tegen de tranen.

Voor iedereen is er na afloop koffie in het café, Bij Mitje geheten. Het is niet te zeggen of er meer Belgen dan Nederlanders zijn. Uit Alphen is Ad van Gorp er om ‘respect voor Mieke’ te betuigen: ,,Ze had een groot hart en kon horen, zien en zwijgen. En dat is belangrijk in een café.”

Even legendarisch als Mieke zelf is haar prijsbeleid, dat overeind bleef toen kleindochter Annemie de schuimspaan overnam. Anno 2004 rekent Bij Mitje voor een pintje welgeteld één euro. De 82-jarige Jan Clymans uit Turnhout werd ooit door de Chad gevraagd de prijzen op het uithangbord in het café aan te passen. Mieke kreeg daar weet van en vermaande Jan terstond: ,,Gij zet de prijzen terug gelijk ze geweest zijn, verstade me?”

Clymans’ vriend René van Breda, ook uit Turnhout, weet waarom: ,,Ze liet het geld liever bij haar klanten dan dat ze het naar de belasting bracht.”

De gasten glimlachen in weemoed. Mieke was al jaren ziek, maar het afscheid komt toch hard aan, ook bij de Tilburgse Petra van Eeten-Timmermans en haar zoon Eric. Ze zien Mieke nog - in de zeventig al - op de grond meedoen aan het ‘bootje varen’: van voor naar achter, van links naar rechts...

Petra: “Nergens is het zo gemoedelijk als hier.’ Eric: “Mieke heeft mij, achtendertig jaar geleden, de papfles gegeven en mijn luier ook verschoond. En nog kom ik hier elke zondagmiddag.’