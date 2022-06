Nieuw bestuur The Box barst van de ideeën voor het jongerencentrum: ‘Gas erop’

Corona heeft The Box ‘flink op zijn kont gegooid', bij wijze van spreken dan, geeft René Wouters aan. Alles kwam stil te liggen, ook bij het bekende jongerencentrum. Maar die periode is voorbij, wat Wouters betreft. Hoewel hij als bestuurslid en de nieuwe programmeur nu vooral vooruit aan het plannen is. ,,Voor ons loopt het seizoen eigenlijk van september tot het voorjaar. Dit is de tijd van de festivals. Dus we willen in het najaar het programma rond hebben", zegt Schouten.