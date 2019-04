Nieuw busstation, smerig graniet in Tilburg

Inbraak bij voetbal­club DESK: gereed­schap weg en flinke schade

14:43 KAATSHEUVEL - Veel gereedschap gestolen en een flink wat schade aan het gebouw. Zo begon maandagochtend de nieuwe week in mineur voor voetbalvereniging DESK in Kaatsheuvel. Er bleek te zijn ingebroken in de kleedkameraccommodatie en de club is zwaar gedupeerd.