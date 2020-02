Nieuw festival in 013, voor iedereen die 13 jaar is. Met rapper Snelle op het hoofdpodium

VLOGTILBURG - Een bezoekers van een popconcert moet minimaal veertien jaar oud zijn. Met ‘Wij Zijn 13!’ maakt 013 een uitzondering. Het is een festival speciaal voor iedereen die dertien is, dit jaar dertien was of dertien wordt.

‘Wij Zijn 13!’ heet het nieuwe festival voor iedereen die in dertien is of dertien wordt. De organisatie is in handen van poppodium 013, maar ook van negentien Tilburgse tieners van dertien of bijna dertien. Linde van der Hilst (12) is een van die ambassadeurs. Festivalbazen (festivalbosses) worden ze genoemd. De jonge Tilburgse maakte de eerste grote naam bekend. ,,Rapper Snelle komt.”

Live popmuziek

Het festival is exclusief voor dertienjarigen. Ouders mogen hun kinderen brengen en halen, maar ze mogen niet naar binnen. ,,We willen jongeren met dit festival de allereerste ervaring met live popmuziek geven”, zegt Emiel Haring van 013. ,,Een dertienjarige zit tussen kind en volwassen in. Hij of zij zit op de middelbare school en ontwikkelt een eigen muzieksmaak. Jongeren mogen pas op hun veertiende zonder begeleiding naar een concert.” ‘Wij zijn 13' maakt daarop een uitzondering. ,,Bovendien gaan de ontwikkelingen supersnel en wil 013 de aansluiting niet missen.” De dertienjarige festivalbosses praten de organisatie bij over interesses van hun leeftijdtijdsgenoten.

Grote namen van online

013 rekent op 1900 bezoekers, de concerten, workshops en ontmoetingen met artiesten zijn in alle zalen, maar ook in de kelder en een kleedkamer.” De grote namen die tieners kennen van filmpjes online gaan ze in het echt zien en horen. 013 hoopt dat de jongeren na de eerste kennismaking met het poppodium in de toekomst vaker naar een concert gaan.

Volledig scherm Linde van der Hilst © Collectie 013

Ook vloggers naar 013

Linde van der Hilst (12), leerling van het Odulphuslyceum, staat namens de ambassadeurs de pers te woord. Ze was eerder al eens op het Tinafestival, een evenement vooral voor meisjes, in Wassenaar, maar nog nooit op een muziekfestival. ,,Met de festivalbosses kwamen we al een paar keer bij elkaar, we spraken over het programma, de workshops en de poster. Op het festivals zijn workshops, over mode en styling bij voorbeeld.” Bekende vloggers krijgen een podium op ‘Wij zijn 13!’, net als gamers.

Het festival is zaterdag 6 juni. Er zijn 25 programma-onderdelen met uiteraard muziek in de grote zaal en muziek, vloggers en influencers in de kleine zaal. Het evenement begint om 16 uur en duurt tot middernacht. ,,Dat is een bewuste keuze”, zegt Emiel Haring. ,,Dat zijn tijden die passen bij een reguliere show in 013. We zorgen voor een kiss and ride zone en letten erop dat de bezoekers na afloop met hun ouders of naar huis gaan.”

YouTube

Linde gaat zich de komende tijd met de andere festivalbosses buigen over de publiciteit. ,,Jongeren bereik je online”, weet ze. .,,Via Instagram en YouTube. We gaan zelf een filmpje opnemen.” Ook is er een actie onder de scholen in Tilburg: een complete klas kan tickets winnen.