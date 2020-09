Nieuw foodtruckfestival in de Tilburgse koepelhal: ‘Vanwege corona werken we met 250 krukjes’

Bruisend staat voor het eerst in Tilburg. ,,We zijn hier per toeval terechtgekomen”, vertelt Loek Hartog, mede-eigenaar van Bruisend. ,,We werden getipt door een festivalganger tijdens een ander evenement dat de koepelhal misschien wel geschikt zou zijn. We zijn gaan kijken en zagen het wel zitten.”

In totaal had Bruisend bijna 24 festivals gepland, het gros is echter afgelast door corona. Het indoorfestival in Tilburg is het enige indoorfoodtruckfestival van Bruisend. Daarom is Hartog extra enthousiast over het evenement.