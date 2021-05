Nieuw fotografiecentrum Fixeer wil de Tilburgse fotowereld wakker schudden: ‘Niet pretentieus, wel serieus’

Niet de snelle like op Facebook, het drie woorden tellende commentaar op Instagram of gedachteloos door een eindeloze hoeveelheid plaatsjes scrollen. ,,Maar foto’s ontleden, er dieper op ingaan”, zegt fotograaf Chris Oomes. ,,Nadenken over het totale plaatje, zoals Hans Aarsman dat doet met zijn fotorubrieken in de Volkskrant.”



Het is de insteek van het nieuwe fotografiecentrum van de stad, ‘Fixeer-Tbg’ is de naam, de laatste drie letters verwijzen naar Tilburg en fixeer is in de analoge fotografie een vloeistof waarmee een foto na het ontwikkelproces wordt behandeld.



,,De stad telt tientallen fotografen, maar het blijft allemaal een beetje onder het wateroppervlakte”, zegt Oomes, zelf voormalig Stadsfotograaf. ,,Bij Fixeer willen we iedereen die in fotografie geïnteresseerd is bijeenbrengen, van jong tot oud, van amateurfotograaf tot professional. Niet pretentieus, wel serieus.”