Nieuw in Dummies-boekenreeks: de Brabantse geschiedenis

TILBURG - Wie waren eigenlijk de Bourgondiërs? En wat hadden ze met Brabant te maken? Het zijn zomaar twee vragen die aan bod komen in het nieuwe boek ‘De kleine geschiedenis van Noord-Brabant voor Dummies’, dat donderdag 22 november in Tilburg wordt gepresenteerd.

Boeken uit de serie ‘... voor dummies’ zijn er over allerlei onderwerpen, van Excel tot wijn en van zwangerschap tot politiek. En nu dus ook over Brabant. Deze aflevering is van de hand van schrijver Wouter Loeff, historicus en hoofdredacteur van erfgoedtijdschrift In Brabant.

In het boek wordt de Brabantse geschiedenis beschreven van de vroegste bewoners tot vandaag de dag. Ook staan er tips in over locaties waar je het verleden kunt beleven.