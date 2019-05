Nieuw in Tilburg: Moomo Festival, speciaal voor maatschappelijke organisaties

Ludieke activiteiten die voor een kijkje in elkaars keuken zorgen: dat is de opzet van MooMo Festival. Mede-initiatiefnemer Frans van Blitterswijk: ,,Tilburg telt ruim 1200 maatschappelijke organisaties: van sportverenigingen tot scholen en zorginstellingen. We weten dat ze er zijn, maar onderling contact is er vaak niet. En dat is zonde, want we kunnen zoveel van elkaar leren. MooMo Festival biedt de gelegenheid andere maatschappelijke organisaties te leren kennen en ideeën uit te wisselen.”