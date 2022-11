Nieuw initiatief koppelt Tilburgers als ‘buddy’ aan nieuwkomers: ‘Samen wandelen of naar de Syrische bakker’

Nieuwe ontslagron­de bij Fujifilm: dit is waarom bedrijf in Tilburg toch vertrouwen in toekomst houdt

TILBURG - Op het hoogtepunt werkten er 1500 mensen bij Fujifilm in Tilburg, maar met de nieuwste ontslagronde blijft daar in 2023 minder dan de helft van over. Met nieuwe producten in de biofarmacie moet de weg omhoog weer worden gevonden.

25 november