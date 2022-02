Nieuw onderdak voor kunstenaars, en dat is schaars goed

,,We gaan hier Playhouse Studio starten, een acteer- en muziektheaterstudio”, zeggen Belinda van Doorn en Menno van der Meer. ,,We hebben allebei de Meisner-toneelacademie in Den Bosch gedaan en gaan zelf ook Meisner-georiënteerd lessen geven, een methode om autonoom acteur te worden en dat vullen we aan met lessen in muziektheater”, zegt Van Doorn. ,,Dit is een plan wat al een hele tijd aan het broeden is, maar nu pas echt vorm gaat krijgen.”